Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Mutmaßlich betrunken Unfall verursacht und dann abgehauen (17.10.2025)

Konstanz (ots)

Am 17.10.2025, gegen 22 Uhr, fuhr der bislang unbekannte Fahrzeuglenker mit seinem Roller der Marke Yamaha, Farbe schwarz/grün, auf der Hans-Thoma-Straße in Schonach im Schwarzwald. Er kam während der Fahrt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem großen Stein, der sich in einer Hofeinfahrt eines Privathauses befand. Der Stein wiederrum wurde durch den Aufprall gegen eine Steinmauer geschoben, wodurch Sachschaden in unbekannter Höhe entstand. Ein Zeuge hat den Rollerfahrer in der Einfahrt liegen gesehen und hat auch kurz mit ihm gesprochen, wobei er Alkoholgeruch wahrnahm. Hilfe lehnte der Unbekannte ab, stieg auf seinen Roller und fuhr davon. Der Rollerfahrer wird wie folgt beschrieben: ca. 60 Jahre alt, ca. 1,70 cm groß, braun-grauer Schnurbart. Er trug einen schwarz-grüner Helm und eine beigefarbene Arbeitshose.

Hinweise zu dem Rollerfahrer nimmt das Polizeirevier St. Georgen unter 07724/9495-00 entgegen.

