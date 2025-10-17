Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Durchhausen, Lkr. Tuttlingen) 19-Jähriger auf Oktoberfest der Jugendgruppe Durchhausen verletzt - Polizei sucht Zeugen (02.10.//17.10.2025)

Durchhausen (ots)

Der Polizeiposten Trossingen ermittelt nach einem Vorfall im Jugendtreff am Sportplatz im Lupfenweg am Donnerstag, 02.10.2025, wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Kurz vor Mitternacht hielt sich ein 19-Jähriger auf dem Oktoberfest der Jugendgruppe Durchhausen auf, als er aus der Menschenmenge heraus plötzlich ein Glas oder einen Krug gegen den Kopf bekam. Ob der Gegenstand geschlagen oder geworfen worden ist, ist bislang unbekannt.

Der 19-Jährige erlitt dadurch Verletzungen im Gesicht.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität etwaiger Beteiligter an der gefährlichen Körperverletzung geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07425 3386-76 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell