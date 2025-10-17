Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Landkreis Rottweil) Fahrrad contra Traktor - Unfall mit Schwerverletztem (16.10.2025)

Rottweil (ots)

An der Kreuzung des Radwegs neben der Stadionstraße und dem Margarita-Linder-Weg ist es am Donnerstag, gegen 15:30 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Ein 12-Jähriger fuhr mit dem Rad von Bühlingen kommend über die Kreuzung mit der Straße "Margarita-Linder-Weg". Dabei übersah er aber einen vorfahrtsberechtigten Traktor, der in Richtung Schwenninger Straße fuhr. Der Junge schaffte es noch vom Rad zu springen, eher der Traktor es erfasste. Doch zog er sich durch den folgenden Sturz eine Kopfverletzung zu. Schlimmeres verhindert hat vermutlich der 29-jährige Traktorfahrer. Wegen des Wissens um die gefährliche Stelle fuhr er dort deutlich langsamer als eigentlich erlaubt. Ein Rettungswagen brachte den Jungen ins Krankenhaus.

