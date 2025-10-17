Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter E-Scooterfahrer greift 53-Jährigen an (16.10.2025)

Konstanz (ots)

Am Donnerstagabend hat ein Unbekannter in der Steinstraße einen Mann angegriffen. Kurz vor 19 Uhr lief der 53-Jährige auf dem Verbindungsweg zwischen der Gemeinschaftsunterkunft und der Gebhardschule. Dort traf er auf einen unbekannten E-Scooterfahrer, der ihm erst mit dem Lenker einen Hieb in den Rücken verpasste und nach anschließendem Streitgespräch mehrfach auf ihn einschlug und trat. Erst durch das Eingreifen von Passanten ließ der Unbekannte von dem 53-Jährigen ab und flüchtete. Der Angegriffene erlitt Verletzungen, lehnte jedoch die Hinzuziehung eines Rettungswagens ab.

Zu dem unbekannten Scooterfahrer liegt folgende Beschreibung vor: etwa 15-20 Jahre alt, ungefähr 165-170 Zentimeter groß, schlank, schwarze Haare, Ziegenbart, auffällige Narbe/Kratzer im Gesicht. Bekleidet war er mit einem schwarzen Oberteil, schwarzen Schuhen und einer Wollmütze.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des Mannes nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

