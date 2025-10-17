Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Betrunken Unfall verursacht - 35-Jähriger mit über 1,2 Promille unterwegs (16.10.2025)

Tuttlingen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag auf der Neuhauser Straße einen Unfall verursacht. Der 35-Jährige war mit einem BMW hinter einem Suzuki einer 30-Jährigen unterwegs. Auf Höhe der Kreissparkasse bremste die Frau aufgrund stockenden Verkehrs. Der 35-Jährige erkannte die Situation zu spät und prallte in das Heck des vorausfahrenden Wagens. Durch die Kollision erlitten sowohl die 30-Jährige als auch ihr 36 Jahre alter Beifahrer leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Im Rahmen der anschließend Vernehmung des 35-Jährigen stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Test mit einem Ergebnis von über 1,2 Promille bestätigte den Verdacht. Er musste daraufhin neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. An den beteiligten Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro.

