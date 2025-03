Polizei Essen

POL-E: Essen/Mülheim a.d.R.: Fit fürs Pedelec - Polizei trainiert Senioren für mehr Sicherheit auf elektrischen Rädern

Essen (ots)

45117 E.-Stadtgebiete/45658 MH.-Stadtgebiete: Immer mehr Menschen in Mülheim und Essen setzen auf Fahrräder mit elektrischer Unterstützung. In unserer zu Wochenbeginn veröffentlichten Verkehrsunfallbilanz für das Jahr 2024 zeigte sich, dass dementsprechend auch die Zahl der verunglückten Pedelec-Fahrer deutlich gestiegen ist.

Die Unterschiede zwischen einem Fahrrad und einem Pedelec sind größer, als es vielleicht auf den ersten Blick scheinen mag. So beschleunigen Pedelecs viel schneller, sie sind zudem deutlich schwerer und bremsen langsamer. Unsicherheiten und Fahrfehler machen sich dementsprechend auf einem Pedelec mit wesentlich schwerwiegenderen Folgen bemerkbar.

Die Experten der Verkehrsunfallprävention bieten deshalb auch in diesem Jahr wieder - in Kooperation mit der Verkehrswacht Essen - Pedelec-Kurse für Erwachsene an. Neben der Vermittlung theoretischer Grundkenntnisse steht vor allem der sichere Umgang mit dem Zweirad im Vordergrund.

Die kostenlosen Übungskurse finden in der Essener Jugendverkehrsschule in der Gruga, Am Grugapark 14, und Umgebung statt. Teilnehmer müssen ihr eigenes Pedelec mitbringen, es besteht Helmpflicht! Die Teilnahme am Kurs erfolgt auf eigene Gefahr.

Die Kurse finden immer montags (außer an Feiertagen) in der Zeit von 13:00 bis 15:00 Uhr statt. Erster Trainingstag ist der 31. März 25.

Anmeldungen und weitere Informationen erhalten Sie bei der Verkehrsunfallprävention der Polizei Essen, PHK Ruhl, Tel: 0201/ 829 4137, E-Mail: vupo.essen@polizei.nrw.de /SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell