POL-KN: (Donaueschingen / Schwarzwald Baar Kreis) Das Polizeirevier Donaueschingen unter neuer Leitung (01.10.2025)

Schwarzwald Baar Kreis) Das Polizeirevier Donaueschingen unter neuer Leitung (01.10.2025)

Donaueschingen

Erster Polizeihauptkommissar Gunter Feis hat am 1. Oktober 2025 offiziell das Amt des Polizeirevierleiters in Donaueschingen übernommen. Er tritt damit die Nachfolge von Erster Polizeihauptkommissar Thomas Knörr an, der nach über 40 Dienstjahren bereits in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurde.

Gunter Feis begann seine Laufbahn nach dem Eintritt in den Polizeidienst bei der Bereitschaftspolizei in Lahr 1987. Nach der Ausbildung und seiner Zeit als Einsatzbeamter bei der Bereitschaftspolizei in Lahr war er im Streifendienst beim Polizeirevier Titisee-Neustadt eingesetzt, bevor er 1994 sein Studium an der Hochschule der Polizei in VS-Schwenningen absolvierte. Seine Führungsqualitäten erlernte er zunächst als Leiter einer Dienstgruppe beim Polizeirevier Schopfheim, später als Leiter der Polizeiposten Triberg und Furtwangen. Seit 2023 begleitete er das Amt des Leiters der Führungsgruppe, war Abwesenheitsvertreter des Revierleiters in Donaueschingen und ist somit bestens betraut mit den Gegebenheiten des Polizeireviers Donaueschingen.

Gunter Feis, der mit seiner Frau in Furtwangen wohnt und zwei erwachsene Töchter hat, plant bewährte Strukturen fortzuführen, gleichzeitig aber auch neue Impulse für eine moderne Polizeiarbeit zu setzen.

