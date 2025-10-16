Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen, A 81

Landkreis Rottweil) Wegen zu geringen Abstands aufgefahren (15.10.2025)

Dietingen - A 81 (ots)

Zwei Leichtverletzte und etwa 45.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Rottweil in Richtung Süden. Ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer plante einen Fahrstreifenwechsel, um einen Jeep mit Anhänger vor sich zu überholen. Während des Einleitens des Überholmanövers schätzte er den Abstand zur vorrausfahrenden 67-Jährigen falsch ein. So prallte er mit seinem Mercedes gegen den Anhänger des Jeeps. Der Anhänger riss von der Kupplung ab und kippte um. Dessen Zugfahrzeug schleuderte indes nach links gegen die Mittelleitplanke, wo der Mercedes auch mit diesem zusammenstieß. Die beiden Wagen und der Anhänger mussten abgeschleppt werden und die Autobahn blieb zwei Stunden gesperrt. Die zwei Leichtverletzten kamen in Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Verkehrspolizei in Zimmern ob Rottweil sucht zum Unfallhergang Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Nummer 0741 / 348790, zu melden.

