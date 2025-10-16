PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Sachbeschädigung an der Wessenberg Schule (15.10.2025)

Singen (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen haben Unbekannte ein Fenster an der Wessenberg Schule in der Freiburger Straße beschädigt. Zwischen 15.30 Uhr und 07.45 Uhr wirkten sie derart auf die äußere Verglasung einer Doppelscheibe ein, dass diese sprang und dadurch ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstand.

Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

