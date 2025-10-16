Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Keltenstraße - schwarzen BMW angefahren und geflüchtet (15.10.2025)

Tuttlingen (ots)

Rund 5.000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter bei einer Unfallflucht in der Keltenstraße am Mittwochabend hinterlassen. Gegen 19 Uhr touchierte er den auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios abgestellten schwarzen BMW am rechten Heck und fuhr anschließend einfach davon, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0 entgegen.

