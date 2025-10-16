Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau, L277, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der L277 zwischen Bergsteig und Mühlheim a. d. Donau - Motorradfahrer verletzt (15.10.2025)

Mühlhrim a. d. Donau, L277 (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Landesstraße 277 zwischen Bergsteig und Mühlheim a. d. Donau am Mittwochmittag verletzt worden. Ein 37-Jähriger war mit einem Radlader in Richtung Mühlheim a. d. Donau unterwegs. Aufgrund seiner langsamen Geschwindigkeit bildete sich hinter der Arbeitsmaschine ein Stau, so dass der 37-Jährige rechts in den befestigten Grünstreifen fuhr um die rückwärtigen Fahrzeuge passieren zu lassen. Nachdem er keine weiteren Verkehrsteilnehmer mehr wahrnahm, setzte er seine Fahrt fort. Dabei übersah er einen von hinten kommenden 45-jährigen Motorradfahrer, der einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern konnte. Infolge dessen geriet der Biker mit seiner Honda ins Schleudern und stürzte, wobei er sich verletzte. Er kam anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am Zweirad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

