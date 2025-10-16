POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Einbrüche im Industriegebiet in Steißlingen - Polizei sucht Zeugen (15.10.2025)
Steißlingen (ots)
In der Nacht auf Mittwoch sind unbekannte Täter in insgesamt vier Gewerbebetriebe im Industriegebiet eingebrochen, haben dort sämtliche Innenräume durchwühlt und teilweise Bargeld entwendet.
Zeugen, die in den Abend- und Nachtstunden von Dienstag auf Mittwoch Verdächtiges im Industriegebiet beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität der oder des Einbrecher(s) geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07738 97014 beim Polizeiposten Steißlingen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell