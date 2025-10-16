Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Einbrüche im Industriegebiet in Steißlingen - Polizei sucht Zeugen (15.10.2025)

Steißlingen (ots)

In der Nacht auf Mittwoch sind unbekannte Täter in insgesamt vier Gewerbebetriebe im Industriegebiet eingebrochen, haben dort sämtliche Innenräume durchwühlt und teilweise Bargeld entwendet.

Zeugen, die in den Abend- und Nachtstunden von Dienstag auf Mittwoch Verdächtiges im Industriegebiet beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität der oder des Einbrecher(s) geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07738 97014 beim Polizeiposten Steißlingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell