Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Leichtverletzter Motorradfahrer nach Wendemanöver (14.10.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Im Bereich der Kreuzung Harzer- und Bärenstraße hat sich am Dienstag, gegen 18 Uhr, ein Motorradfahrer bei einem Unfall verletzt. Ein 39-jähriger Peugeot-Fahrer wendete über eine Sperrfläche vor dem Kreuzungsbereich und übersah dabei einen herannahenden 28-jährigen Motorradfahrer. Durch den folgenden seitlichen Zusammenstoß stürzte der Zweiradfahrer mit seiner Triumph und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell