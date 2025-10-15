POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Unbekannter setzt Mülltonne in Brand (14.10.2025)
Spaichingen (ots)
Am Dienstagmittag hat ein Unbekannter in der Hauptstraße eine Mülltonne in Brand gesetzt. Gegen 14 Uhr teilte ein Anwohner mit, dass auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine Mülltonne brenne. Durch den schnellen Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Anwohnern konnte ein Ausbreiten des Feuers auf weitere Tonnen und umliegendes Gebüsch verhindert werden.
Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher des Brandes nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0 entgegen.
