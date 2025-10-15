PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Unbekannter setzt Mülltonne in Brand (14.10.2025)

Spaichingen (ots)

Am Dienstagmittag hat ein Unbekannter in der Hauptstraße eine Mülltonne in Brand gesetzt. Gegen 14 Uhr teilte ein Anwohner mit, dass auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine Mülltonne brenne. Durch den schnellen Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Anwohnern konnte ein Ausbreiten des Feuers auf weitere Tonnen und umliegendes Gebüsch verhindert werden.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher des Brandes nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren