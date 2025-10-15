Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Alpenstraße - roten Fiat 500 angefahren und geflüchtet (14.10.2025)

Stockach (ots)

Rund 2.000 Euro Blechschaden sind die Folgen einer Unfallflucht, die sich am Dienstagmittag auf der Alpenstraße ereignet hat. Im Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr streifte ein Unbekannter den auf Höhe der Hausnummer 22 geparkten roten Fiat 500 und fuhr anschließend davon, ohne den Unfall anzuzeigen.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0 entgegen.

