Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Alpenstraße - roten Fiat 500 angefahren und geflüchtet (14.10.2025)

Stockach (ots)

Rund 2.000 Euro Blechschaden sind die Folgen einer Unfallflucht, die sich am Dienstagmittag auf der Alpenstraße ereignet hat. Im Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr streifte ein Unbekannter den auf Höhe der Hausnummer 22 geparkten roten Fiat 500 und fuhr anschließend davon, ohne den Unfall anzuzeigen.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

