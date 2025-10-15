Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall an der Einmündung Elberfeldstraße/Cherisy-Straße - Auto erfasst Fußgängerin - Polizei sucht Zeugen (14.10.2025)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Dienstagabend auf der Einmündung der Cherisy-Straße auf die Elberfeldstraße ereignet hat. Ein 68-Jähriger fuhr mit einem Toyota auf der Elberfeldstraße in Richtung Reutestraße. An der Einmündung zur Cherisy-Straße bog er nach rechts ab und erfasste dabei eine 23-jährige Fußgängerin, die die Elberfeldstraße gerade von der Cherisystraße kommend überquerte. Die Frau prallte gegen die Motorhaube des Autos und stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Tel. 07733 9960-0 oder 07531 995-0 zu melden.

