Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Winterspüren, Lkr. Konstanz) Sachbeschädigung an der Lichtberghalle (13./14.10.2025)

Stockach, Winterspüren (ots)

In den Abend-/Nachtstunden von Montag auf Dienstag hat ein unbekannter Täter zwei doppelt verglaste Scheiben der Lichtberghalle in der Linzgaustraße beschädigt und dabei einen Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro hinterlassen.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell