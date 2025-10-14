Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Landkreis Rottweil) Motorrad contra Auto (12.10.2025)

Schramberg (ots)

Auf der Oberndorferstraße ist am Sonntag ein Motorradfahrer einem Auto aufgefahren und hat sich dadurch verletzt. Zu spät erkannte der 16-jährige Fahrer der 125er Yamaha Maschine das der vor ihm befindliche 66-Jährige in seinem Dacia verkehrsbedingt halten musste. Er stieß mit dessen Heck zusammen und stürzte. Dadurch zog er sich leichte Verletzungen zu und kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beträgt etwa 5.000 Euro.

