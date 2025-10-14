Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht auf dem Kaiserring (12.10.2025)

VS-Villingen (ots)

Am Sonntag hat sich, im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr, auf der Straße "Kaiserring" eine Unfallflucht ereignet. Während eines Parkmanövers stieß ein unbekannter Autofahrer gegen den am Fahrbahnrand geparkten blauen VW. Durch den Anstoß am linken hinteren Kotflügel entstand ein Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Der Unfallflüchtige verschwand einfach von der Unfallstelle. Hinweise zu ihm nimmt das Polizeirevier Villingen (07721 / 6010) entgegen.

