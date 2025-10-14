Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Diebstahl auf Baustelle - Steuergerät von Hebebühne entwendet (10./14.10.2025)

Radolfzell (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen ist es auf einer Baustelle in der Stockacher Straße zu einem Diebstahl gekommen. Unbekannte Täter entwendeten das Steuergerät einer auf der Baustelle eines Einkaufsmarktes stehenden Hebebühne, indem sie das Steuerungskabel zuvor mutmaßlich mit einem Bolzenschneider abtrennten. Die Höhe des dabei entstandenen Schadens dürfte im Bereich mehrerer tausend Euro liegen.

Sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

