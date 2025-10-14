Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Radfahrer zu schnell unterwegs - 36-Jähriger prallt gegen verkehrsbedingt haltendes Auto (13.10.2025)

Tuttlingen (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Montagabend auf der Kreuzung Gartenstraße/Freiburgstraße in ein Auto geprallt. Der 36-jährige Mountainbikefahrer bog von der Gartenstraße kommend nach rechts auf die Freiburgstraße ab. Dabei war er zu schnell unterwegs, so dass er die Kurve nicht bekam und gegen einen auf der Freiburgstraße entgegenkommenden, verkehrsbedingt haltenden Fiat einer 49-Jährige prallte. Dabei verletzte sich der Mann, so dass er mit einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus kam. Am Auto entstand durch den Zusammenstoß lediglich geringer Blechschaden.

