POL-KN: (Volkertshausen, Lkr. Konstanz) Insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Einmündung "Buchstauden" auf die Hauptstraße (13.10.2025)

Volkertshausen (ots)

Am Montagmorgen ist es an der Einmündung der Straße "Buchstauden" auf die Hauptstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden entstanden sind. Ein 18-Jähriger bog mit einem Hyundai von "Buchstauden" kommend nach links auf die Vorfahrtsstraße ab und kollidierte dabei mit einem Seat Cupra einer 43-Jährigen. Beide Autos waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Schadens an dem Seat schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro, den am Hyundai auf etwa 15.000 Euro.

