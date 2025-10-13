Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen, Lkr. Konstanz) Unbekannte entwenden Radlader (12./13.10.2025)

Öhningen (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen haben Unbekannte einen über das Wochenende verschlossen auf dem Parkplatz vor der Feuerwehr in der Friedhofstraße abgestellten gelben Radlader der Herstellerfirma Kramer entwendet.

Sachdienliche Hinweise auf den oder die Diebe oder den Verbleib des Baustellenfahrzeugs nimmt der Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735 9710-0 entgegen.

