POL-KN: (Schenkenzell, B 294
Landkreis Rottweil) Auffahrunfall mit 20.000 Euro Schaden (10.10.2025)
Schenkenzell - B 294 (ots)
An der Einmündung der Bundesstraße 294 und 462 hat sich am Freitag, gegen 5:30 Uhr ein Unfall ereignet. Eine 54-Jährige und ein 36-Jähriger waren in je einem Skoda und Seat auf der B 462 unterwegs. An der Einmündung zur B 294 wollten sie nach rechts abbiegen, weswegen die Seat-Fahrerin verkehrsbedingt bremste. Der Skoda-Fahrer regierte nicht schnell genug und fuhr auf. So entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. Beiden Wagen mussten in der Folge abgeschleppt werden.
