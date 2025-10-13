POL-KN: (Rottweil
Landkreis Rottweil) VW beschädigt und geflüchtet (09.10.2025)
Rottweil (ots)
Am vergangenen Donnerstag beschädigte ein Unbekannter einen VW und fuhr anschließend verbotenerweise einfach davon. Zwischen 6 Uhr und 11 Uhr stieß er auf der Straße "Konviktsgasse" mit dem vorderen linken Kotflügel des am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 3 geparkten VW zusammen. Den entstandenen Schaden von etwa 2.000 Euro meldete er nicht. Das Polizeirevier Rottweil nimmt, unter der Nummer 0741 / 4770, Hinweise entgegen.
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell