Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Landkreis Rottweil) VW beschädigt und geflüchtet (09.10.2025)

Rottweil (ots)

Am vergangenen Donnerstag beschädigte ein Unbekannter einen VW und fuhr anschließend verbotenerweise einfach davon. Zwischen 6 Uhr und 11 Uhr stieß er auf der Straße "Konviktsgasse" mit dem vorderen linken Kotflügel des am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 3 geparkten VW zusammen. Den entstandenen Schaden von etwa 2.000 Euro meldete er nicht. Das Polizeirevier Rottweil nimmt, unter der Nummer 0741 / 4770, Hinweise entgegen.

