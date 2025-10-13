POL-KN: (Schramberg
Landkreis Rottweil) 2.000 Euro Schaden nach Unfallflucht (09.10.2025)
Schramberg (ots)
Beim Vorbeifahren hat am Donnerstag ein Unbekannter einen am Straßenrand parkenden Ford beschädigt. Gegen 15:45 Uhr beschädigte er das rote Auto auf der Heiligenbronner Straße und flüchtete danach von der Unfallstelle. Den Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro meldete er nicht. Das Polizeirevier Schramberg bittet, unter der Nummer 07422 / 27010, um Hinweise.
