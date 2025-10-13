Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht auf der Wieselsbergstraße (10.10.2025)

VS-Villingen (ots)

Im Zeitraum von, 20:15 Uhr bis 21:00 Uhr, hat sich am Freitag auf einem Restaurant-Parkplatz an der Wieselsbergstraße eine Unfallflucht ereignet. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten schwarzen BMW im vorderen Bereich. Ohne den Unfallschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu melden, verschwand der Unfallflüchtige. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen, unter der Nummer 07721 / 6010, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell