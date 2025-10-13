PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, B 27
Schwarzwald Baar Kreis) Drei beschädigte Autos nach Unfall (10.10.2025)

Hüfingen - B27 (ots)

20.000 Euro Sachschaden sind am Freitag die Bilanz eines Unfalls auf der Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Süden. Auf Höhe Hüfingens bremste, gegen 15:15 Uhr, ein 23-jähriger Fiat-Fahrer verkehrsbedingt ab. Ein 33-Jähriger in einem Renault bemerkte dies und verzögerte ebenfalls. Dies entging jedoch der dahinter befindlichen 22-jährigen Opel-Fahrerin. Sie prallte gegen den Renault und schob diesen auf den Fiat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

