Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Landkreis Rottweil) Unfallflucht auf der Hauptstraße (10.10.2025)

Schramberg (ots)

Eine Unfallflucht hat sich am Freitag, zwischen 13:00 Uhr und 13:15 Uhr, auf der Hauptstraße ereignet. Auf Höhe der Hausnummer 25 beschädigte der bislang Unbekannte vermutlich während des Ein- oder Ausparkens den linken Seitenspiegel am weißen Fiat. Um Die Schadensregulierung kümmerte er sich jedoch nicht, sondern entfernte sich verbotenerweise von der Unfallstelle. Hinweise können an das Polizeirevier Schramberg gerichtet werden (07422 / 27010).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell