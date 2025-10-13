PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, B 27
Landkreis Rottweil) Eine Leichtverletzte nach Unfall (11.10.2025)

Rottweil - B 27 (ots)

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 27, auf Höhe des Kreisverkehrs Hegneberg, hat sich am Samstag eine Person leichtverletzt. Aus Unaufmerksamkeit fuhr ein 31-Jähriger in seinem Audi auf einen vorausfahrenden Mercedes eines 64-Jährigen auf. Durch den Aufprall verletzte sich dessen 59-jährige Beifahrerin leicht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

