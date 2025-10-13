PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unbekannter bricht Autos auf und versucht diese kurzzuschließen (11./13.10.2025)

Engen (ots)

Ein Unbekannter hat sich im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagmittag an mehreren Autos in der Straße "Am Maxenbuck" zu schaffen gemacht. Der Unbekannte brach drei auf dem oberen Parkdeck abgestellte Fahrzeuge auf und versuchte sie anschließend kurzzuschließen, was jedoch nicht gelang. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Engen, Tel. 07733 9409-0 entgegen.

