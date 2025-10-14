Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Tätergruppe erpresst und verletzt Person schwer (01.10.2025 - 02.10.2025)

VS-Villingen (ots)

In der Nacht von Mittwoch, den 01.10.2025 auf Donnerstag, den 02.10.2025, haben mehrere Personen gemeinschaftlich einen 24-Jährigen überfallen, schwer verletzt und Gegenstände aus seiner Wohnung gestohlen. Im Stadtgebiet Villingens überwältigte die fünfköpfige Personengruppe den jungen Mann, von denen mindestens einer mit ihm persönlich bekannt war. Anschließend verletzten sie ihn durch Schläge schwer, brachten ihn in ein Auto und setzten ihn an einem Zeltplatz im Bereich Villingen aus. Wenig später verständigten sie den Notruf, wodurch man den Schwerverletzten fand. Währenddessen verschafften sie sich mit dem Schlüssel des 24-Jährigen Zutritt in dessen Wohnung und stahlen eine unbekannte Zahl von Gegenständen. Die Kriminalpolizei Rottweil richtete in Anbetracht der Schwere der Straftaten eine Ermittlungsgruppe ein. Die Staatsanwaltschaft Konstanz erwirkte am Donnerstag, den 09.10.2025, europäische Haftbefehle. Mittlerweile sind alle fünf Täter identifiziert und drei davon mithilfe der Kantonspolizei Basel Stadt festgenommen. Es handelt sich um 19, 20 und 21 Jahre alte Männer. Nach den verbliebenen zwei Tätern wird noch gefahndet. Die Ermittlungen dauern an.

Staatsanwaltschaft Konstanz, Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Telefon: 07531 280 - 0

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell