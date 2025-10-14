Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, Lkr. Tuttlingen) 19-Jähriger kommt mit VW Passat von der Straße ab - rund 50.000 Euro Blechschaden (12.10.2025)

Emmingen-Liptingen (ots)

Ein junger Autofahrer ist am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße 5931 mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 15 Uhr war der 19-Jährige mit einem VW Passat von Emmingen in Richtung Liptingen unterwegs. Dabei geriet er aus bislang unbekannter Ursache zu weit nach links, kam von der Straße ab und landete im Gebüsch. Ein Bekannter des jungen Mannes zog das demolierte Auto anschließend mit einem Traktor zurück auf die Straße. An dem nicht mehr fahrbereiten Passat entstand ein Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Einen Krötenzaun zog der 19-Jährige bei seinem unfreiwilligen "Ausflug" ins Grüne ebenfalls in Mitleidenschaft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell