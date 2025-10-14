Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Betrunkener Autofahrer muss Nacht im Gewahrsam der Polizei verbringen (13.10.2025)

Trossingen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Montagabend erst einen Unfall auf der Straße "Hinterweiden" verursacht und musste die Nacht anschließend im Gewahrsam der Polizei verbringen. Kurz vor 21 Uhr fuhr der 45-Jährige mit einem Opel auf der Straße "Hinterweiden". Eine ihm entgegenkommende 60-jährige Toyota-Fahrerin hielt auf Höhe der Hausnummer 5 an, um ihm die Durchfahrt zu ermöglichen. Anstatt jedoch vorbeizufahren touchierte der Mann den Toyota mit langsamer Geschwindigkeit, woraufhin die 60-Jährige schließlich die Polizei verständigte. Die Beamten stellten bei dem Mann, der sich von Beginn uneinsichtig und renitent zeigte und augenscheinlich schwankte, deutlichen Alkoholgeruch fest. Nachdem er einen angebotenen Alkoholtest verweigerte, musste er die Polizisten zur Blutentnahme begleiten. Nachdem sich der offensichtlich stark betrunkene 45-Jährige zunehmend aufbrausend und aggressiv verhielt und keiner Obhutsperson übergeben werden konnte, musste er die Nacht im Gewahrsam der Polizei verbringen.

