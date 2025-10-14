Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald Baar Kreis) Schwerverletzter Rollerfahrer auf der Luisenstraße (10.10.2025)

Bad Dürrheim (ots)

Am Freitag ist ein Rollerfahrer in eine Rechtskurve der Luisenstraße in den Gegenverkehr geraten und hat sich durch den Aufprall schwerverletzt. Gegen 15 Uhr kam der 16-Jährige in der an einem Waldstück gelegenen, abschüssigen Kurve nach links ab. Ihm entgegen war ein 66-jähriger VW-Fahrer in Richtung Hirschhalde unterwegs. Dem Roller konnte er nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Der Junge stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der Roller war nicht mehr fahrbereit. 5.000 Euro beträgt der Gesamtschaden etwa.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell