Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald
Schwarzwald Baar Kreis) Auffahrunfall fordert Leichtverletzten (11.10.2025)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Auf der Schwarzwaldstraße ist es am Samstag, gegen 14:45 Uhr zu einem Unfall gekommen. Eine 32-jährige VW-Fahrerin hielt am rechten Fahrbahnrand an, um zu Wenden. Eine hinterherfahrende 23-Jährige in einem Opel übersah sie und fuhr auf den VW auf. Dessen Fahrerin verletzte sich durch den Aufprall leicht. EIne sofortige medizinische Versorgung war nicht notwendig.

