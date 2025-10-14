POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald
Schwarzwald Baar Kreis) Auffahrunfall fordert Leichtverletzten (11.10.2025)
St. Georgen im Schwarzwald (ots)
Auf der Schwarzwaldstraße ist es am Samstag, gegen 14:45 Uhr zu einem Unfall gekommen. Eine 32-jährige VW-Fahrerin hielt am rechten Fahrbahnrand an, um zu Wenden. Eine hinterherfahrende 23-Jährige in einem Opel übersah sie und fuhr auf den VW auf. Dessen Fahrerin verletzte sich durch den Aufprall leicht. EIne sofortige medizinische Versorgung war nicht notwendig.
