Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch in Baucontainer - Zeugenaufruf (11.10.2025 - 13.10.2025)

VS-Villingen (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 13 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, haben Diebe auf dem Parkplatz eines Sportvereins an Gehrenstraße in mehrere Baucontainer eingebrochen. Gewaltsam öffneten sie die Container und entwendeten mehrere Werkzeuge, Elektronikgeräte, Baumaterialien und mehr. Der Abtransport muss mit größeren Fahrzeugen vonstatten gegangen sein. Insgesamt wird der so entstandene Schaden auf mindestens 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. In diesem Zuge erbittet die Polizei in Villingen, unter der Nummer 07721 / 6010, Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell