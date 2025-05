Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am gestrigen Donnerstag (22.05.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Müllfahrzeug und einem bislang unbekannten Autofahrer in der Neusäßer Straße.

Gegen 07.45 Uhr fuhr der 61-jährger Mann in dem Müllfahrzeug entlang der Stenglinstraße in Richtung Osten. Kurz vor der Kreuzung zur Neusäßer Straße scherte der unbekannte Verkehrsteilnehmer in einem weißen Opel Astra vor dem 61-Jährigen auf die Stenglinstraße ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Mann mit dem Müllfahrzeug nach rechts aus und stieß gegen das Haltestellengeländer der dortigen Straßenbahnhaltestelle. Der bislang Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Nach aktuellen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell