Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Schura, Lkr. Tuttlingen) Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen - Polizei bittet um Hinweise (13./14.10.2025)

Trossingen, Schura (ots)

Im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ist es im Ortsgebiet von Trossingen und Schura zu mehreren Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen gekommen.

In der "Lange Straße" in Schura entwendeten Unbekannte aus einem nicht abgeschlossenen Fiat-Transporter zahlreiche Arbeitsmaschinen, größtenteils der Marke "Makita".

In Trossingen hatten - möglicherweise die gleichen Täter - Erfolg in der Bismarckstraße, wo sie aus einem ebenfalls unverschlossenen schwarzen BMW einen Laptop und weitere Gegenstände erbeuteten und in der Talhauserstraße, wo sie aus einem grauen, offenstehenden Peugeot eine Busfahrerkasse mit Bargeld mitgehen ließen.

Aufgrund der Menge des Diebesguts ist davon auszugehen, dass die Täter zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt haben.

Ein Anwohner in der Mörikestraße teilte gegen fünf Uhr mit, dass er zwischen 04.30 Uhr und 04.45 Uhr zwei mit Kapuzenpullis bekleidete Personen wahrnahm, die in Richtung Buchenweg/Mühlenweg/Im Grund liefen und dabei offensichtlich die Schließverhältnisse der in der Straße geparkten Autos überprüften. Eine sofortige Fahndung verlief jedoch negativ.

Zeugen, die in den Abend-/Nachtstunden Verdächtiges in den beiden Ortsgebieten beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Diebe geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 07425 3386-74 beim Polizeiposten Trossingen zu melden.

Zudem werden Anwohner, die ein Videoüberwachung auf ihrem Grundstück haben gebeten, diese zu sichten und ggf. zur Verfügung zu stellen.

Außerdem weist die Polizei in diesem Kontext erneut eindringlich darauf hin, geparkte und unbeaufsichtigte Fahrzeuge immer abzuschließen und keine Wertsachen darin liegenzulassen!

