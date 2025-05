Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schlüssel sucht Besitzer

Kaiserslautern (ots)

Wer war am Montagvormittag in der Moltkestraße unterwegs und vermisst jetzt seinen Schlüsselbund? Ein ehrlicher Finder brachte den Gegenstand zur Polizeidienststelle in der Logenstraße. Nach seinen Angaben fand er den Schlüssel gegen 11:30 Uhr in der Nähe der Einmündung zur Pirmasenser Straße. Falls jemand sein Eigentum auf dem anhängenden Bild erkennt, kann er sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 melden oder direkt zur Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in der Logenstraße kommen. |kfa

