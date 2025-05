Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verdächtiges Duo

Kaiserslautern (ots)

Aufmerksame Zeugen haben am Sonntagabend in der Mannheimer Straße die Polizei gerufen. Sie hatten beobachtet, wie zwei unbekannte Personen um geparkte Fahrzeuge herumschleichen, in die Innenräume schauen und an den Türen testen, ob sie verschlossen sind.

Die ausgerückte Streife konnte das verdächtige Duo in der Entersweilerstraße sichten und einer Kontrolle unterziehen. Es handelte sich um eine 36-jährige Frau und einen 41-jährigen Mann - beide aus polizeilicher Sicht keine "Unbekannten".

Bei der Durchsuchung ihrer Sachen wurden diverse Gegenstände, Werkzeuge und auch ein Messer gefunden. Weil nicht geklärt werden konnte, ob möglicherweise das eine oder andere aus geparkten Autos gestohlen wurde, stellten die Polizisten zunächst alle Gegenstände sicher.

Gegen das Duo wird wegen des Verdachts des Diebstahls aus Fahrzeugen ermittelt. Zeugen, die am Sonntagabend zwischen 21 und 21.30 Uhr etwas beobachtet haben, oder die einen Diebstahl aus ihrem Auto feststellen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell