Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, B33neu, A81, Lkr. Konstanz) Falschfahrer zwischen dem Kreuz Hegau und der Anschlussstelle Steißlingen (14.10.2025)

Steißlingen, B33neu, A81 (ots)

Am Dienstagabend ist im Bereich der Bundesstraße 33 neu und der Autobahn 81 - zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und der Anschlussstelle Steißlingen - ein Falschfahrer unterwegs gewesen. Gegen 20.30 Uhr war ein 67-jähriger Porschefahrer in Richtung Konstanz unterwegs. Als er auf der linken Spur einen anderen Wagen überholte, kam ihm plötzlich ein Auto entgegen. Der 67-Jährige wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter.

Zu dem Fahrzeug des Falschfahrers ist lediglich bekannt, dass es sich vermutlich um einen älteren Kombi mit eckigen Frontscheinwerfern gehandelt hat, dessen linker Scheinwerfer defekt war.

Weitere Verkehrsteilnehmer, die durch den Unbekannten gefährdet worden sind und Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Falschfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9960-0 bei der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen zu melden.

