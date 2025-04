LPI-SLF: PKW fährt vor Grundstücksmauer

Saale-Orla-Kreis (ots) - Am 09.04.2025 kam es zu bislang vier bekannten Ladendiebstählen im Saale-Orla-Kreis. Gegen 10:00 Uhr passierte ein 36-jähriger Mann in einem Supermarkt in Bad Lobenstein, Am Alten Hügel den Kasenbereich, ohne das elektronisches Gerät im Wert von 5,00 EUR zu bezahlen, welches sich in seiner Jackentasche befand. Ertkannt wurde der Diebstahl durch eine Mitarbeiterin des Marktes. Gegen 10:15 Uhr ...

