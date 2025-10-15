PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Piaggio Roller entwendet (12.10.2025)

Konstanz (ots)

Am Sonntagabend ist es in der Bücklestraße zu einem Fahrzeugdiebstahl gekommen. Im Zeitraum zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen im Eingangsbereich des Gebäudes Hausnummer 86 abgestellten Piaggio Roller mit dem aktuellen Versicherungskennzeichen "804CFX".

Sachdienliche Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib des Rollers nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren