Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Piaggio Roller entwendet (12.10.2025)

Konstanz (ots)

Am Sonntagabend ist es in der Bücklestraße zu einem Fahrzeugdiebstahl gekommen. Im Zeitraum zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen im Eingangsbereich des Gebäudes Hausnummer 86 abgestellten Piaggio Roller mit dem aktuellen Versicherungskennzeichen "804CFX".

Sachdienliche Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib des Rollers nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0 entgegen.

