Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz - schwarzer Maserati mit TG-Kennzeichen touchiert Ford und flüchtet (14.10.2025)

Konstanz (ots)

Am Dienstagabend ist es auf dem Parkplatz eines Discounters in der Oberlohnstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Gegen 20.30 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein schwarzer Maserati mit TG-Kennzeichen einen auf dem Aldi-Parkplatz abgestellten Ford S-Max touchierte, anschließend beschleunigte und von der Unfallstelle flüchtete. Der verursachte Schaden dürfte bei etwa 1.500 Euro liegen.

Sachdienliche Hinweise zu dem schwarzen Maserati nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

