Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald
Schwarzwald Baar Kreis) Unfall auf der Kreuzung Bahnhof- und Hasemannstraße (13.10.2025)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Am Montag ereignete sich, gegen 16:30 Uhr, auf der Kreuzung Bahnhof- und Hasemannstraße ein Vorfahrtsunfall. Von der Hasemannstraße bog ein 55-Jähriger in einem Hyundai nach links auf die Bahnhofstraße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 42-jährigen Ford-Fahrers. Der Zusammenstoß im Kreuzungsbereich zog einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro nach sich. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um beide Wagen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

