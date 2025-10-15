POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald
Schwarzwald Baar Kreis) Unfall auf der Kreuzung Bahnhof- und Hasemannstraße (13.10.2025)
St. Georgen im Schwarzwald (ots)
Am Montag ereignete sich, gegen 16:30 Uhr, auf der Kreuzung Bahnhof- und Hasemannstraße ein Vorfahrtsunfall. Von der Hasemannstraße bog ein 55-Jähriger in einem Hyundai nach links auf die Bahnhofstraße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 42-jährigen Ford-Fahrers. Der Zusammenstoß im Kreuzungsbereich zog einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro nach sich. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um beide Wagen.
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell