POL-KN: (Bad Dürrheim /Schwarzwald Baar Kreis) Mehrere Einbrüche in Geschäfte (14.10.2025)

Bad Dürrheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstags, haben Einbrecher in mehrere Geschäfte des Gewerbegebiets eingebrochen. Gegen 2 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zutritt in einen Discounter an der Carl-Friedrich-Benz Straße. Über den Vorraum kamen sie jedoch nicht hinaus und es blieb bei einem Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Bei weiteren Geschäften in der unmittelbaren Umgebung blieb es ebenfalls bei erfolglosen Versuchen. Lediglich in einem Elektrofachhandel konnten die Täter Kleinigkeiten erbeuten. Die Ermittlungen dauern an. Der Polizeiposten Bad Dürrheim bittet Zeugen, die am Dienstagmorgen verdächtiges wahrnahmen, sich unter der Nummer 07726 / 939480 zu melden.

