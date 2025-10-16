Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 4-jähriger Rollerfahrer bei Unfall verletzt (15.10.2025)

Konstanz (ots)

Ein Kind ist bei einem Unfall auf der Einmündung Gottfried-von-Herder-Weg auf die Danziger Straße am Mittwochabend zum Glück nur leicht verletzt worden. Gegen 18.30 Uhr querte der 4-Jährige mit seinem Roller den Einmündungsbereich vom Gottfried-Herder-Weg kommend und stieß dabei mit einem Renault Clio einer 28-Jährigen, die in Richtung Stockackerweg fuhr zusammen. Der Junge prallte gegen das Auto und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte den Bub zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell