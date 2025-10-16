POL-KN: (Konstanz) 4-jähriger Rollerfahrer bei Unfall verletzt (15.10.2025)
Konstanz (ots)
Ein Kind ist bei einem Unfall auf der Einmündung Gottfried-von-Herder-Weg auf die Danziger Straße am Mittwochabend zum Glück nur leicht verletzt worden. Gegen 18.30 Uhr querte der 4-Jährige mit seinem Roller den Einmündungsbereich vom Gottfried-Herder-Weg kommend und stieß dabei mit einem Renault Clio einer 28-Jährigen, die in Richtung Stockackerweg fuhr zusammen. Der Junge prallte gegen das Auto und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte den Bub zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell