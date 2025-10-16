Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Kreuzung Gießstraße und "Untere Vorstadt" (15.10.2025)

Tuttlingen (ots)

Insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochabend auf der Kreuzung Gießstraße und "Untere Vorstadt" ereignet hat. Ein 28-Jähriger fuhr gegen kurz nach 21 Uhr mit einem Audi A6 auf der Gießstraße in Richtung Bahnübergang. Zeitgleich war eine 26-Jährige mit einem VW ortsauswärts unterwegs. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Autos, an denen infolge dessen Blechschaden in Höhe von jeweils etwa 10.000 Euro entstand.

