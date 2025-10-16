PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Kreuzung Gießstraße und "Untere Vorstadt" (15.10.2025)

Tuttlingen (ots)

Insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochabend auf der Kreuzung Gießstraße und "Untere Vorstadt" ereignet hat. Ein 28-Jähriger fuhr gegen kurz nach 21 Uhr mit einem Audi A6 auf der Gießstraße in Richtung Bahnübergang. Zeitgleich war eine 26-Jährige mit einem VW ortsauswärts unterwegs. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Autos, an denen infolge dessen Blechschaden in Höhe von jeweils etwa 10.000 Euro entstand.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren