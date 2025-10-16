Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Motorrad umgefahren (15.10.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Ein Unfallflüchtiger hat am Mittwoch, zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr, auf der Ursprungstraße ein Motorrad umgefahren. Während eines Parkvorgangs stieß der Unbekannte gegen das geparkte Motorrad und warf es um. Ohne sich um das Motorrad und die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Der Schaden an der Kawasaki beträgt etwa 1.500 Euro. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Schwenningen, unter der Nummer 07720 / 85000, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell